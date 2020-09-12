На Урале полиция ищет водителя, сбившего на Тюменском тракте 57-летнего жителя поселка Совхозный

Очевидцы этого ДТП могут позвонить в полицию по телефону: +7 (343) 269 -77-00 или 02. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, в девятом часу вечера на 62 километре дороги Екатеринбург-Тюмень произошла авария. Некая машина, двигавшаяся в сторону столицы Урала, сбила 57-летнего мужчину, переходившего дорогу, после чего скрылась. В ГИБДД отмечают, что на пострадавшем не было светоотражающих элементов, а пересекал дорогу он в темное время суток. От травм он скончался на месте происшествия.

- 57-летний пешеход, являлся жителем поселка Совхозный Белоярского района, цель его передвижения по проезжей части не установлена, - уточняют в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - Сотрудниками дорожной полиции на месте ДТП составлены процессуальные документы, проведены замеры, установлена личность погибшего, в настоящий момент проводятся розыскные мероприятия по поиску водителя и возможных очевидцев происшествия.

Сейчас сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия, которые помогут им установить личность скрывшегося водителя. Они могут позвонить в полицию по телефону: +7 (343) 269 -77-00 или 02.