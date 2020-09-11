В Екатеринбурге ищут молодого человека, который недавно вернулся из армии

Фото: Лиза Алерт
В Екатеринбурге пять дней назад – 6 сентября, пропал 22-летний Крылатков Андрей. Последний раз его видел друг, с которым он разошелся на остановке. Поиском Крылаткова Андрея занимаются волонтеры. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Лиза Алерт», молодой человек недавно вернулся из армии.
Приметы:
Рост: 169 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: голубые
Волосы: тёмно-русые
Был одет: Джинсы синего цвета спортивная кофта черно-красная,темно-синие кроссовки на белой подошве
Если вы знаете, где может находиться Крылатков Андрей сообщите об этом по телефону инфоргу поиска Ольге +79536069887 или по номерам указанным в ориентировке.
Фото: Лиза Алерт