В Екатеринбурге ищут молодого человека, который недавно вернулся из армии

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге пять дней назад – 6 сентября, пропал 22-летний Крылатков Андрей. Последний раз его видел друг, с которым он разошелся на остановке. Поиском Крылаткова Андрея занимаются волонтеры. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Лиза Алерт», молодой человек недавно вернулся из армии.

Приметы:

Рост: 169 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: тёмно-русые

Был одет: Джинсы синего цвета спортивная кофта черно-красная,темно-синие кроссовки на белой подошве

Если вы знаете, где может находиться Крылатков Андрей сообщите об этом по телефону инфоргу поиска Ольге +79536069887 или по номерам указанным в ориентировке.