У ТЦ Мега на год отменят остановку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на год изменят движение четырёх автобусных маршрутов до «Меги». У торгового центра отменят остановки из-за строительных работ.

- В связи с проведением строительных работ на прилегающей территории СТЦ МЕГА на период с 14 сентября 2020 года по 14 сентября 2021 года меняются схемы движения маршрутов №№ 25,27,37,76 при движении к/от СТЦ МЕГА, - сообщается на сайте ЕМУП «Гортранс».

Из-за отмены остановок «СТЦ Мега-Оби», маршруты № 25 и 27 будут ездить до «ТК Новомосковский». Автобус № 76 «СТЦ Мега - Синие Камни», который сейчас ходит до «Меги» по Московскому тракту, с 14 сентября будет поворачивать на улицу Светлореченская и выезжать на Объездную дорогу.

Автобусы будут ездить по новому маршруту в оба направления. Поэтому для автобусов № 37 и 76 вводят остановки «Объездная автодорога» при движении к «Меге», а также «Лесхоз» и «Сад Юг» при движении от торгового центра. Кроме того, на этих маршрутах отменяется остановочный пункт «Магазин (по требованию)».