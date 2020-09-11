В Кольцово прилетел первый самолет Sukhoi Superjet 100

Самолет прилетел на базу в Екатеринбург только-только с покраски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово сегодня прилетел первый самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings. В екатеринбургском аэропорту его встретили водной аркой - с двух сторон на самолет направили струи воды из гидрантов пожарных машин. Как рассказали в пресс-службе Кольцово, встречать новичков таким образом стало традицией.

Самолет будет выполнять рейсы в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В авиации есть добрая традиция, знаковые события отмечать водной аркой. Например, прибытие нового, интересного самолета или юбилейный рейс или первый рейс. Например, мы встречали водной аркой прибытие первого самолета А320 НЕО Уральских авиалиний, - рассказали в пресс-службе.

Самолет встретили в Кольцово водной аркой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет Sukhoi Superjet 100 прилетел на базу в Кольцово только с покраски. Он будет выполнять рейсы в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. Вместимость самолета – до 100 человек.