На рынке в Березовском продавец мыла надрезанную колбасу в мутной воде

Фото: Instagram /sila_bgo

На рынке в Березовском сегодня очевидцы сняли неприятное зрелище - продавец мыла надрезанную колбасу в мутной воде. Женщина протирала товар тряпочкой и складывала обратно на прилавок. Видео опубликовали в Instagram городского сообщества «Сила Березовского в людях».

- На маленьком рыночке, который примыкает к стенам бывшего ДК Кирова, моют колбасу, которую, судя по всему, потом сразу выставляют на продажу. Просим жителей города быть бдительными, - написали в сообществе.

Как рассказали в группе ВКонаткте «Инцидент Екатеринбург» на рынок выезжали сотрудники полиции. Они забрали продавца и водителя машины, в которую сложили мытую колбасу.

Мы запросили комментарий в полиции Березовского.