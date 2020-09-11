Коронавирус обнаружили в 40 школах Свердловской области

В 40 школах закрыли на карантин по одному классу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области учебный год начался в обычном формате. Не смотря на то, что еще только середина сентября, в трех школах учеников уже отправили на дистант. Кроме того в более чем 40 общеобразовательных учреждениях дистанционно обучается по одному классу. Как рассказали в региональном оперштабе, дети будут заниматься из дома из-за подтверждённого в учебном заведении случая коронавируса, а также роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- В процентном соотношении количество переведённых на дистант классов в регионе составляет менее одного процента, - рассказали в оперштабе Свердловской области.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях учебные заведения снова вернутся к дистанционному обучению. По словам главы региона, школы будут переходить на дистант полностью, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%.