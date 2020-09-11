На ЕВРАЗ НТМК введен в работу «умный склад» металлопроката

Балка на складе Фото: ЕВРАЗ НТМК

На ЕВРАЗ НТМК введен в работу современный «умный склад» металлопроката. Инновационная система информационного сопровождения движения металлапозволит отгружать строительную балку нужного сортамента и в нужном объеме в течение нескольких дней, что повысит конкурентоспособность продукции комбината.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, мэр города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

«Для нас важно непрерывно улучшать сервис и качество металлопроката, чтобы соответствовать самым высоким требованиям потребителей. ЕВРАЗ НТМК постоянно расширяет сортамент строительной балки и повышает класс ее прочности. Это позволяет использовать балку во всех крупных проектах России, в том числе для строительства небоскребов», - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Приветственное слово вице-президента, руководителя Дивизиона Урал Дениса Новоженова Фото: ЕВРАЗ НТМК

«В Свердловской области активно развивается строительная отрасль. Серьезный импульс этому процессу придаст строительство объектов Универсиады, которую наш регион примет в 2023 году. Губернатором Евгением Куйвашевым поставлена задача — в максимальном объеме привлекать к этой работе местные предприятия. Сегодняшний запуск нового объекта на ЕВРАЗ НТМК дает нам дополнительную уверенность в ее выполнении. Важно, что предприятие не только развивает производство, но и идет по пути цифровизации мощностей», - подчеркнул Игорь Зеленкин.

«ЕВРАЗ НТМК – динамично развивающееся предприятие, здесь не только постоянно вводят новые промышленные объекты и проводят реконструкцию мощностей, но и организуют новые рабочие места, снижают нагрузку на окружающую среду и это очень ценно для города», - сказал Владислав Пинаев.

Объект расположен на открытой площадке площадью 31 тыс. квадратных метров, рядом с цехом прокатки широкополочных балок и предназначен для хранения строительной балки, которую используют для возведения практически всех спортивных объектов в России.

«Умным складом» управляет компьютерная система. Специальные мобильные терминалы фиксируют сортамент двутавров, их количество и точное местонахождение на складе. Система позволяет подбирать прокат по условиям заказа, оформлять отгрузочную документацию, вести обмен информацией с SAP/R3. На складе будет создан запас разных профилеразмеров и покупатели смогут оперативно забирать нужный товар.

На складе происходит отгрузка балки Фото: ЕВРАЗ НТМК

На реализацию проекта ЕВРАЗ направил около 500 млн рублей.

На складе смонтированы пять козловых кранов грузоподъемностью 20 тонн, автомобильные, двое вагонных и двое платформенных весов, проложены два подъездных железнодорожных пути со стрелочными переводами. Для работы участка создано 75 новых рабочих мест, для комфортной работы персонала установлены современные модульные здания административно-бытового комплекса и постов охраны. Все оборудование и сооружения прошли необходимые испытания и проверку.

В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК выпускают более 300 видов двутавровых балок. Комбинат является единственным производителем в России цельнокатаных строительных балок высокой прочности. Этот металлопрокат обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, а также дает экономию металла.