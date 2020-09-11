В Свердловской области увеличилась смертность

Убыль населения, по данным Свердловскстата, выросла на 65% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2020 году увеличилась смертность. С января по июль в регионе умерло почти 11 тысяч человек. Убыль населения выросла на 65%. Об этом свидетельствуют данные опубликованные Свердловскстатом. Также по данным ведомства в регионе снизилась рождаемость – больше чем на две тысячи человек. Отметим, что по данным Свердловкстата с начала года также снизилось количество браков и разводов.

Скриншот данных Свердловскстата

Ранее мы писали, что в Свердловской области уже третий год подряд идет убыль населения – на 0,4%. Об этом свидетельствовал список численности населения российских регионов агентства «РИА Рейтинг».