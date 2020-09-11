ВТБ Лизинг предлагает новый Land Rover Defender

Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) принимает заявки на автомобили Land Rover Defender 21 модельного года, продажи которого стартовали на российском рынке. Выгода при приобретении автомобиля в лизинг на три года за счет экономии на налогах и возмещения НДС может составить 911 тыс. руб. при рекомендованной розничной цене в 4,5 млн руб.

Модель входит в топ самых ожидаемых в России кроссоверов по данным rg.ru. Легендарный внедорожник обладает новой архитектурой кузова, построенной на базе легкой полностью алюминиевой монококовой конструкции, и целым рядом передовых технологий. Defender стал еще более функциональным, надежным, быстрым и экономичным, предлагая при этом легкость управления и премиальный уровень комфорта.

Новый Land Rover Defender представлен модификациями с двумя четырехцилиндровыми дизельными двигателями мощностью 200 л.с. и 240 л.с. и шестицилиндровым 400-сильным бензиновым двигателем с технологией мягкого гибрида. Первые доступные для заказа автомобили предлагают широкий набор передовых технологий и функций. Комплектация SE оснащена двухступенчатой раздаточной коробкой передач, независимой пневматической подвеской с системой Adaptive Dynamics, светодиодными головными фарами премиум-класса, 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, сиденьями с отделкой кожей, памятью настроек и электроприводом по 12 параметрам, зеркалом заднего вида ClearSight, аудиосистемой Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками, сенсорным 10-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, навигационной системой, функциями Apple CarPlay и Android Auto, 12,3-дюймовой виртуальной приборной HD-панелью, технологией бесключевого доступа, 3D-системой камер кругового обзора и системой контроля «слепых» зон.

«ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover являются давними партнерами и постоянно развивают сотрудничество. В этом году мы разработали и запустили новый сервис подписки на автомобили для юридических лиц – Jaguar Land Rover Mobility. Наша доля в продажах автомобилей марки в России стабильно растет. Мы видим спрос на машины бренда, он регулярно входит в топ-5 самых продаваемых автомобилей премиум-сегмента. По итогам 2019 г. на Land Rover пришлось 14,7% продаж в нашем портфеле по премиальному классу. Мы рады предложить нашим клиентам новую модель и уверены, что она будет востребована», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).