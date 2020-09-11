«Выпустить в природу нельзя»: екатеринбургские ветеринары спасают истощенную ворону

Фото: группа Ветеринарная клиника "ЗООСПЕЦ" в соцсети "Вконтакте"

В Екатеринбурге ветеринары пытаются спасти ворону с травмой крыла. Птицу нашла на улице местная жительница и девушка не смогла пройти мимо, принесла ее в зооклинику. На осмотре оказалось, что у вороны открытый перелом крыла и он сильно истощен.

- Проведены все необходимые манипуляции для стабилизации состояния. Сейчас птица находится в клинике на стационаре, но очень скоро ей понадобится новый дом, так как выпустить птицу в природу нельзя, - рассказали в ветеринарной клинике «ЗООСПЕЦ».

Ветеринары ищут новый дом для вороны, которой уже дали имя Света. Также птице необходимы средства на лекарства. Если вы хотите помочь вороне, для этого нужно связаться с клиникой: +79321235503.