Дерзкий тагильчанин атаковал Драмтеатр ради мажорного фото

Фото: скрин с видео с камер наблюдения компании "Телекон"

В самом центре Нижнего Тагила на крыльце Драмтеатра у Театральной площади дерзкий молодой человек 24 лет решил сделать впечатляющее фото со своей иномаркой BMW.

Для этого автолюбитель загнал автомобиль на крыльцо театра, после чего включил камеру. Однако это сделал не только он – инцидент засняли камеры видеонаблюдения, остановленные на фасаде культурного учреждения.

В итоге сотрудникам ГИБДД не составило труда найти предприимчивого парня, который был оштрафован за катание по тротуару, а в довесок и за тонировку стекол автомобиля. Об этом пишет информационный портал tagilcity.ru.

По словам директора Драмтеатра Ольга Анисимовой, поступок автолюбителя - абсолютно неуместный. Боковые съезды с крыльца сделаны не для хулиганства, а для людей с ограниченными возможностями.