В России стали больше пить, но число алкоголиков снизилось: как это возможно

Пить стали больше, но число алкоголиков снизилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 11 сентября, в России отмечают День трезвости. Минздрав к этой дате сообщил, что число зависимых от спиртного в стране постепенно снижается, однако алкоголь в России стали покупать чаще. Об этом пишет NEWS.ru.

За первые пять месяцев 2020 года в России через розничные сети продано 85,3 миллиона декалитров алкоголя, не считая пива, а также других пенных напитков. За аналогичный период минувшего года этот показатель был намного ниже – 83,2 миллиона, в 2018,7 миллиона, а в 2017 году – 73,3 миллиона декалитров. То есть тенденция с ростом продаж спиртного сформировалась еще несколько лет назад.

Эксперты говорят, что причины такого положения дел кроются в экономическом кризисе, который в России растянут во времени, а также в карантине, во время которого людям просто нечем было себя занять.

Если же говорить о молодежи, то они по сравнению с молодыми людьми начала 2000- годов, нынешнее поколение выпивает с несколько раз меньше. У молодого поколения сегодня другие приоритеты. Эта тенденция касается, прежде всего, молодых людей.

Также свою роль сыграли ограничительные меры: раньше школьникам зачастую свободно продавали алкоголь, а сегодня его приобрести практически невозможно. Общее количество алкоголиков за последние 10 лет в стране уменьшилось на 37%: с 2,08 миллиона человек до 1,3 миллиона человек.

Однако зачастую многие алкоголики не попадают в статистику, так как либо лечатся в частной клинике, либо не лечатся вовсе.