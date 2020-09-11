В Демидовской больнице Нижнего Тагила после ремонта открыли реанимацию

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Сегодня, 11 сентября, новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть отремонтированное отделение реанимации Демидовской больницы. Работы шли долго и были капитального масштаба.

Были заменены все инженерные коммуникации: система водоснабжения, сантехнические приборы, освещение и система энергоснабжения. Также в отделении установили новую мебель и отремонтировали помещения для медперсонала.

- Отделение реанимации является ключевым профильным отделением в составе хирургической службы, - отметил главврач больницы Сергей Овсянников. – Здесь оказывают экстренную медицинскую помощь пациентам, состояние которых квалифицируется как тяжелое, а также обеспечивают участие специалистов отделения в экстренных и плановых операциях.

Помимо места для коек, в отделении появился общий реанимационный зал, в котором могут лечить сразу шесть пациентов с аппаратами ИВЛ. Открылся также отдельный изолятор с установленным аппаратом для проведения процедуры гемодиализа и палата с двумя койками для послеоперационного наблюдения пациентов в тяжелом состоянии.