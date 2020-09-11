На Ural Music Night артисты Оперного театра споют песню автора «Уральской рябинушки»

Солисты Театра оперы и балета исполнят «Если вы не бывали в Свердловске» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 18 сентября в Екатеринбурге состоится долгожданный фестиваль Ural Music Night, площадками которого станут десятки общественных пространств города – от театров до баров и подворотен. Традиционно на «Ночи музыки» с балкона выступят солисты Театра оперы и балета, исполнив популярные фрагменты опер и песни ХХ века. Концерт начнется в 22:30.

Однако будет в этом году среди репертуара артистов небольшое, но важное изменение. Программу выступления дополнит «Свердловский вальс» («Если вы не бывали в Свердловске…») композитора Евгения Родыгина.

Как рассказали в пресс-службе Оперного театра, исполнить ее предложил организатор фестиваля Евгений Горенбург: «В этом году все мы лишились автора «Уральской рябинушки». И, на мой взгляд, будет очень хорошо почтить его память, исполнив на фестивале «Если вы не бывали в Свердловске».

- Для исполнения на Ural Music Night оркестр Урал Оперы под управлением Константина Чудовского записал новую фонограмму «Свердловского вальса», - добавили в пресс-службе театра.

Напомним, Евгений Родыгин скончался 19 июля на 96-м году жизни. Знаменитый композитор погиб не от болезни и не от коронавируса – а от аномальной жары. Сразу после этого было принято решение назвать в честь него улицу Екатеринбурга.