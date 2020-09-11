В Екатеринбурге появилась карта «украденных» автопарковок

На карте – 138 участков, на которых были незаконно сооружены стоянки для автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появилась карта «украденных» у городской земли автомобильных парковок. На ней нанесены 138 участков общей площадью больше 159 тысяч «квадратов». Все они, в основном, в центре – у ККТ «Космос», МЧС России, БЦ «Высоцкий», ГУ МВД России и так далее.

Создали карту местные жители, IT-специалисты. На ней они собирают все парковки, которые были созданы нелегально, отмечают их и подписывают размеры занятой площади. А также просят горожан помочь им и указать места, которые еще не были отмечены на карте.

Часть мест с нелегальными парковками. Фото: "Украденный Екатеринбург"

- Вокруг нас появляются заборы, шлагбаумы и цепи, которые сковывают город, ограничивают и перекрывают доступ к нашей общей земле: тротуарам, проездам и парковкам, - сообщается на сайте «Украденный Екатеринбург», где и находится карта. – Если, гуляя по тротуару, вы упираетесь в забор, скорее всего его там быть не должно!

Также активисты на своем сайте написали обращение к главе города Александру Высокинскому с просьбой «убрать заборы, провести тротуары и газоны в порядок, вернуть улицы горожанам».