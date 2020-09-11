Какие болезни провоцируют испорченные зубы: отвечают специалисты

Здоровые зубы - здоровый организм Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больные зубы могут стать причиной заболеваний, которые, казалось, никак не связаны с их состоянием. Однако, как утверждают специалисты, стоматологические дефекты провоцируют болезни лор-органов, пищеварительной системы и даже могут привести к онкологии.

Сколотый зуб приводит к хронической травме десен и языка, а это, в свою очередь, провоцирует воспалительный процесс, выливающийся в онкологии. В частности, испорченные зубы могут привести к раку языка и полости рта. Об этом изданию NEWS.ru рассказал стоматолог Владимир Садовский.

По словам эксперта, если поражение выходит за пределы зуба, затрагивая окружающие ткани, то может появиться флюс – это воспалительный процесс в надкостнице. Если инфекция затронет головной мозг, то это может привести к гибели человека.

По словам стоматолога-терапевта Евгения Богаева, после того, как начался процесс разрушения эмали зуба, в ротовой полости появляются неблагоприятные штаммы бактерий. Они приносят вред всему организму.

- С пищей и слюной вредная микрофлора попадает в горло, провоцируя воспаление миндалин, ангину, поражения гортани, - говорит Евгений Богаев.

Главным средством сохранения здоровья зубов и полости рта является гигиена. Для нее нужно использовать зубную пасту, ополаскиватель, зубную нить и жвачку без сахара. Также, в зависимости от ситуации, нужно от одного до четырех раз в год посещать стоматолога.