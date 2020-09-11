Екатеринбуржцы чаще других ходят к психологам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики агентства Zoom Market решили провести в августе опрос и выяснить, жители каких городов России чаще других обращаются за профессиональной психологической помощью. И оказалось, что Екатеринбург – на втором месте в таблице. На первом – Москва, на третьем – Санкт-Петербург. Опрос проходил в 21 городе страны по методу личных и телефонных интервью. В общей сложности, было опрошено порядка 2520 человек.

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Каждому опрошенному задавали три вопроса: «Скажите, с кем вы делитесь своими проблемами и переживаниями?», «По вашему мнению, обращение за профессиональной психологической помощью в сложных жизненных ситуациях оправданно?» и «Приходилось ли вам обращаться за профессиональной психологической помощью?».

- Чаще всего к психологам ходят женщины (83%). Среди тех, кто обращался за помощью, 94% опрошенных обращались платно, - заметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Кроме того, чаще всего к психологам обращаются с такими проблемами как: неудовлетворенностью личной жизнью (31%), семейные проблемы (24%), неудовлетворенность качеством жизни (19%), депрессия и тревога (14%), а также проблемы, связанные с детьми (12%).

На вопрос о том, с кем люди делятся своими проблемами, 62% ответили, что с друзьями и родственниками. 32% - со знакомыми (коллегами или вообще случайными собеседниками), а к профессиональным психологам приходят лишь 8% россиян.