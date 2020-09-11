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Уктусский стрелок слушал свои показания в суде, закрыв уши

Алексей Александров рассказал, как и за что убил девушек в августе 2018 года
Авторы (2):
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Алексей Александров не стал слушать собственные показания

Алексей Александров не стал слушать собственные показания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 сентября в Свердловском областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела о двойном убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, которое произошло на Уктусе 25 августа 2018 года.

В этом жутком преступлении обвиняют инженера Алексея Александрова, на поимку которого ушло 15 месяцев. Сегодня в суде уктусский стрелок рассказал, как и зачем убивал невинных и незнакомых ему девушек.

Инженер выпустил в Солтанову три пули, а в Кузнецову – пять. Потом он оттащил их с тропы в лесополосу и скрылся. Оказалось, что в школьные годы Александрову сильно доставалось от сверстников, его били, заставляли приносить деньги в школу, после чего он затаил обиду на общество.

Сам стрелок говорит, что его детство было сложным: друзей не было, а проблем в общении хватало.

Когда в зале суда зачитывались показания обвиняемого, он отказался их случать: сидя в камере Алексей Александров закрыли уши ладонями.

Ему грозит пожизненное заключение.

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