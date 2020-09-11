На полигоне в Екатеринбурге впервые покажут новейший танк Т-14 «Армата»

Фото: пресс-служба ЦВО

В Екатеринбурге уже в эту субботу, 12 сентября, на полигоне «Свердловский» в День танкиста впервые покажут самый новый танк Вооруженных сил РФ Т-14 «Армата». Все желающие смогут с ним сфотографироваться. Бронемашину для экспозиции предоставил «Уралвагонзавод».

Кроме того, как отметили в пресс-службе ЦВО, в честь 100-летия отечественного танкостроения можно будет посмотреть и другие боевые машины – самоходный истребитель танков СУ-100, Т-44, советский легкий бронетранспортер БТР-40 и другие.

Напомним, День танкиста был учрежден в 1946 году. Он ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября и берет свое начало от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.