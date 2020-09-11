В Екатеринбурге на месяц перекрывают улицу на Эльмаше

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В Екатеринбурге на месяц перекроют движение по улице Лобкова в районе Эльмаша – от Бабушкина до Стачек. Проехать по ней нельзя будет с 1 октября по 1 ноября. Дело в том, что все это время специалисты ЕТК будут строить на участке теплотрассу.

Как отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, объехать перекрытие можно будет по улицам Бабушкина, Красных Командиров, Стачек и Лобкова.

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Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.