Это уже традиция: на Плотинке в Екатеринбурге снова задержали вечернего диджея

Николай Колмаков провел сезон нелегальных вечеринок в период пандемии. Фото: скрин с видео

Вечером, 10 сентября, на Плотинке в очередной раз прошла нелегальная вечеринка для молодежи, которую бесплатно провел диджей Николай Колманов. Это была прощальная тусовка, так как музыкант решил завершить сезон выступлений на свежем воздухе.

Ранее Колмаков уже устраивал сеты для молодежи 1 и 4 сентября, и оба раза на дискотеку выезжала городская полиция, которая выписывала штрафы музыканту. Об это пишет ИА «Уральский меридиан».

На это раз диджея снова задержали стражи порядка. Сам Николай Колмаков говорит, что никогда не думал о том, чтобы получать какие-то разрешения для проведения своих вечеринок.

В этот вечер, по словам диджея, на набережной Городского пруда на танцы собралось почти 400 человек. За нарушение масочного режима и дисциплины музыканту выписали сразу два штрафа.