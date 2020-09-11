В Екатеринбурге поймали мигрантов, работающих нелегально

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге полицейские провели рейды по мигрантам, в ходе которых искали тех, кто работает на территории города и страны нелегально. Руководил операцией заместитель начальника отдела иммиграционного контроля УВМ майор полиции Кирилл Слизов.

В первую очередь силовики проверили стройку на улице Машинная. Чтобы не дать потенциальным нарушителям возможности спрятаться, полицейский спецназ проверил каждый этаж здания. Всех, кого нашли, сопровождали к служебному автобусу, где у них проверили документы.

- В результате в отдел полиции доставили 12 человек для установления личностей по базам данных, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – В отношении двоих составлены административные протоколы. В дальнейшем их работодатели будут привлечены к ответственности. Выявлено пять фактов использования поддельных документов.

Еще одна проверка прошла на стройке по улице Академика Парина. В итоге, 25 человек доставили в отдел по вопросам миграции, на пятерых составили административные протоколы, на семерых – по статье УК РФ.