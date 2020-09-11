На Среднем Урале от коронавируса умерли еще три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще три смерти от коронавируса. Теперь их в регионе 512. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали еще 133 новых случая заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+69).

Общее число подтвержденных в области случаев – 26660.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимации, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 368. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики полностью вылечили 20602 человека. Только за сутки из больниц выписали еще 63 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)