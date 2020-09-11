«Таких в России по пальцам перечесть»: эксперты порекомендовали сохранить 90-летний зоопарк в центре Екатеринбурга

В 2020-м зоопарку Екатеринбурга исполняется 90 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос о том, на какую загородную площадку переедет зоопарк Екатеринбурга, остается открытым. Однако скорее всего переезд этот если и свершится, то будет неполным - само историческое здание зоопарка останется в квадрате улиц Мамина-Сибиряка – Карла Маркса – Луначарского – Энгельса. Об этом на пресс-конференции, посвященной 90-летнему юбилею учреждения рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина.

- В городе создан совет при администрации Екатеринбурга, который занимается поиском площадки для строительства второй очереди екатеринбургского зоопарка, - говорит Светлана Прилепина. - Изучив все предыдущие документы эксперты, московские биологи, строители, архитекторы порекомендовали площадку в центре города сохранить даже в качестве мемориальной, потому что через 10 лет нам будет уже 100 лет. И таких зоопарков в России по пальцам перечесть.

О том, что в Екатеринбурге появится новый зоопарк заговорили в 2015 году. Тогда на Иннопроме группа «Синара» и городские власти договорились объединить усилия для его создания. По площади он должен быть в 20 раз больше действующего зоопарка – 55 гектаров против 2,7! На этой территории разместятся порядка 70 видов животных, в том числе и те, что занесены в Красную книгу.