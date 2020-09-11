За семь месяцев на Среднем Урале умерли 36 тысяч человек

За семь месяцев на Среднем Урале погибли 36 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за семь месяцев, с января по июль, умерли 36 161 человек, а родились 25 204 человека. Тогда как за аналогичный период прошлого года эти цифры составили 34 279 и 27 659 соответственно. Об этом сообщается в исследовании Свердловскстата.

Согласно их данным, за семь месяцев 2020 года естественная убыль населения выросла почти в 1,6 раз – в июле этого года она составила 10 957 человек, а в прошлом году – 6 620 человек.

Фото: Свердловскстат

Кстати, от пандемии коронавируса на Среднем Урале погибли уже больше 500 человек. Уже который день в суточной сводке оперштаб называет больше 10 смертей.