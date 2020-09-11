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Двух уральцев будут судить за организацию незаконной миграции

Теперь им грозит до семи лет тюрьмы
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Двух уральцев будут судить за организацию незаконной миграции

Двух уральцев будут судить за организацию незаконной миграции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге под суд отправили под суд двух жителей Свердловской области, 51-летнего уроженца Нижнего Тагила и 52-летнего жителя Горького, которых обвиняют в организации незаконной миграции. В период с июня по декабрь прошлого года они нелегально зарегистрировали на территории РФ 29 мигрантов, приехавших из-за границы.

- Кроме того, обвиняемые создали условия для незаконного въезда и пребывания в РФ 22 иностранцев путем оформления и подачи в органы миграционного контроля документов с указанием заведомо несоответствующей цели въезда и пребывания – учебы, тогда как фактически иностранцы работали, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, на двух уральцев завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд Екатеринбурга. Теперь максимальное наказание, которое им грозит, - до семи лет колонии.

Криминал