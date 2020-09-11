В Екатеринбурге во время драки школьнику сломали позвоночник

Мальчика госпитализировали в больницу с переломом позвоночника Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувшим днем, 10 сентября, в лицее №12 Екатеринбурга произошло ЧП – подрались два школьника, ученики 7 класса. Во время ссоры один сломал другому позвоночник. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург». По словам очевидцев, конфликт начался с неудачной шутки одного из мальчиков.

- Тогда его одноклассник начал объяснять товарищу, что тот неправ. Завязалась драка. Получилось так, что один ударил другого несколько раз о стену и об пол, - рассказали в сообществе. – После случившегося пострадавшего положили в больницу с переломом позвоночника.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в полицию Екатеринбурга. Вот что там ответили:

- Появившаяся в СМИ информация зарегистрирована, по данному факту территориальному органу внутренних дел поручено провести проверку, по ее итогам будет принято обоснованное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.