У екатеринбуржца забрали BMW из-за долгов по кредиту

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

У жителя Екатеринбурга приставы забрали автомобиль BMW X5 из-за долгов по кредиту. Взяв сумму больше миллиона рублей, он не смог вовремя ее погасить. Поняв это, он стал скрываться от кредиторов, а взыскатель решил обратиться в суд.

- Из запросов, направленных в регистрирующие органы и ГИБДД, стало известно, что у должника имеется в собственности автомобиль BMW X5. Местонахождение его было неизвестно, должник требование о предоставлении имущества для составления акта описи и ареста не исполнил, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Машину объявили в розыск.

Спустя некоторое время автомобиль отыскали – лишь проследив за мужчиной от его места работы. Он предусмотрительно оставлял машину у соседнего дома. В итоге, машину арестовали и передали на хранение в банк, с последующей оценкой и реализацией.