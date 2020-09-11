В Екатеринбурге полицейские уничтожили целое поле конопли

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Минувшим днем в полицию Екатеринбурга поступило сообщение, что на одном из полей на Сибирском тракте растут кустарники конопли. На место сразу же выехали специалисты из подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Информация подтвердилась. Тогда полицейские приступили к уничтожению.

- В течение нескольких часов в присутствии оперативников с помощью бульдозера плантация была уничтожена. Всего было утилизировано порядка 600 «квадратов», - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Как отмечают в полиции, мероприятие проходило в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2020». Силовики напоминают, что за выращивание наркотиков грозит уголовная ответственность и наказание в виде штрафа, исправительных работ или вообще лишения свободы.