В Екатеринбурге пройдет вторая встреча выпускников КВН

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге уже этой осенью состоится вторая встреча выпускников КВН. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. Мероприятие должно состояться в ноябре этого года. Местом проведения, как и в прошлом году, станет площадка конгресс-холла «Екатеринбург-ЭКСПО».

- Губернатором Свердловской области в марте этого года было принято решение о проведении в Екатеринбурге встречи выпускников КВН. Это событие достаточно серьезно позиционирует нашу область, - отметил заместитель губернатора Павел Креков.

Напомним, первая встреча трех команд-чемпионов высшей лиги КВН разных лет прошла в сентябре прошлого года. Неизменным ведущим шоу был Александр Масляков. В этом году он также будет вести КВН. А какие конкретно команды будут в этот раз, пока держится в тайне.