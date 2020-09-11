В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила семилетнего мальчика

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером в Екатеринбурге, в районе переулка Переходный, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал маленький мальчик. По предварительной информации, около 17:55 женщина-водитель Volkswagen во время выезда со двора сбила семилетнего ребенка на самокате.

Мальчика доставили в больницу, осмотрели, оказали медицинскую помощь и отпустили домой. У него был ушиб левой стопы и растяжение связок.

- Водитель пояснила, что она выехала с парковки, двигалась с небольшой скоростью в сторону переулка Переходный, неожиданно слева выехал мальчик на самокате, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Водитель его не увидела из-за припаркованных автомобилей, экстренно затормозила, но наезда избежать не удалось.

Точная причина аварии будет выяснена в ходе разбирательства. В Госавтоинспекции еще раз напоминают о необходимости соблюдать ПДД.