В Нижнем Тагиле в честь создателя боевого танка Т-90 назвали улицу

Под руководством Владимира Поткина создан и поставлен на производство танк Т-90 и его модификации Т-90К и Т-90С Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле переименовали улицу Хвойную в Дзержинском районе. Теперь она названа в честь создателя боевого танка Т-90 Владимира Поткина. О переименовании распорядился мэр Владислав Пинаев.

- Присвоение имени Поткина улице района инициировано Уралвагонзаводом и поддержано главой города Нижний Тагил. Особенно символично, что решение о переименовании принято в год 100-летия отечественного танкостроения как дань уважения Владимиру Ивановичу и всем тагильским танкостроителям, - рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Владимир Поткин возглавлял Уральский КБ транспортного машиностроения с 1987 по 1999 год. Под его руководством создан и поставлен на производство танк Т-90 и его модификации Т-90К и Т-90С, а также серия инженерных машин, в том числе машины разграждения и разминирования.

Владимир Поткин скоропостижно скончался 13 мая 1999 года от сердечного приступа. Посмертно был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством III степени». В Дзержинском районе также расположена мемориальная доска Владимиру Поткину на доме, где жил легендарный конструктор.