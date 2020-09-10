В Екатеринбурге волонтеры ищут 44-летнюю женщину, пропавшую больше недели назад

Фото: "Лиза Алерт"
В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда опубликовали ориентировку о поиске 44-летней женщины, пропавшей больше недели назад. Юкляевских Ольга Владимировна ушла из дома 2 сентября и до сих пор о ее местоположении ничего не известно.
- Она ушла из дома в темно-серой куртке с золотистыми вставками, черных джинсовых штанах и темно-синих кроссовках с пайетками, - рассказали в «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 165 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: голубые
Волосы: русые, до плеч
С собой: коричневая сумка-клатч
Если вы знаете, где может находиться Ольга Юкляевских, сообщите инфоргу поиска по номеру 89536069887 или по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: "Лиза Алерт"