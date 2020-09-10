В Екатеринбурге волонтеры ищут 44-летнюю женщину, пропавшую больше недели назад

Фото: "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда опубликовали ориентировку о поиске 44-летней женщины, пропавшей больше недели назад. Юкляевских Ольга Владимировна ушла из дома 2 сентября и до сих пор о ее местоположении ничего не известно.

- Она ушла из дома в темно-серой куртке с золотистыми вставками, черных джинсовых штанах и темно-синих кроссовках с пайетками, - рассказали в «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: голубые

Волосы: русые, до плеч

С собой: коричневая сумка-клатч

Если вы знаете, где может находиться Ольга Юкляевских, сообщите инфоргу поиска по номеру 89536069887 или по телефонам указанным в ориентировке.