В Краснотурьинске заместителя начальника ИК-3 будут судить за кражу служебного автомобиля «Урал»

В суде решат какое наказание ждет экс-заместителя начальника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске бывшего заместителя начальника ИК-3 будут судить за кражу служебного автомобиля «Урал». Сегодня прокуратура утвердила обвинение и направила уголовное дело в суд. Само преступление мужчина совершил осенью 2017 года.

- Обвиняемый, используя свое служебное положение, путем растраты совершил хищение чужого имущества - вверенного ему автомобиля марки «Урал», - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина продал казенный автомобиль предпринимателю. В прокуратуре отметили, что «Урал» стоил больше 54,5 тысяч рублей, но за какую стоимость был продан не уточнили.