Художественное полотно рекордных размеров представили в Екатеринбурге

Фото: Анастасия Уварова

Работы Анатолия Калашникова знакомы жителям столицы Урала по барельефам Цирка и Дворца Молодежи. Кроме этого его картины находятся в частных коллекциях и музеях США, Германии, Чехии и России.

Квинтэссенцией жизни художника стало создание полиптиха «Перегон скота в штате Монтана», на котором изображена история Америки от первых европейских переселенцев до Мадонны. Над замыслом Анатолий Калашников работал вместе со своим другом, художником Мишей Брусиловским. Проект задумывался ими как полотно длиной в 100 метров. На создание ушло целое десятилетие – с 1989 по 1999 год.

Как и планировалось, кроме выдающихся художественных достоинств, картина обладает внушительными размерами, хотя и меньшими, чем изначально задумывал автор: длина картины составляет 18 метров, а высота 2.

До 1 ноября 2020 года «Перегон скота в Монтане» можно увидеть в галерее «Синара Арт». Кроме самого полиптиха здесь представлены этапы титанической работы над ней. Эскизы примечательны тем, что ни один из них не повторяет финальную композицию. Кроме этого здесь можно увидеть абстрактные работы по мотивам узоров тканей североамериканских индейцев. Ими художник зарабатывал на жизнь во время создания самого главного полотна своей жизни.

-На выставке мы рассказываем о нескольких важных вещах: во-первых, о самом произведении, а во-вторых, о том, как такой неожиданный замысел пришел художнику, который жил в Советском союзе, - рассказала Дарья Костина, арт-директор «Синара Арт».

Выставка организована при поддержке Генерального Консульства США в Екатеринбурге.

Где смотреть: картинная галерея «Синара Арт», Верх-Исетский бульвар, 15/4

Когда смотреть: с 5 сентября по 1 ноября 2020 года