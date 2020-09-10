В Нижнем Тагиле кандидат в депутаты обратилась в полицию с заявлением о нападении

Фото: Надежда Журавлева, личная страница ВКонтакте

В Нижнем Тагиле неизвестные напали на кандидата в депутаты Надежду Журавлеву. Инцидент произошел вчера вечером. Женщине сообщили, что заметили группу людей, которая срывает ее агитационные плакаты. Надежда Журавлева вместе с мужем решили выехать в то место, где видели хулиганов и поговорить с ними самостоятельно.

- Выехав в указанное место, Надежда и ее муж Антон обнаружили данную группу и попытались зафиксировать противоправные действия на видеокамеру. Увидев, что ведется съемка, один из членов явно организованной группы, напал на Журавлеву и попытался выбить камеру из ее рук, - рассказали в группе ВКонтакте свердловского отделения партии «Яблоко».

Также сообщается, что супруги обращались за медицинской помощи. Сегодня Надежда Журавлева написала на нападавших заявление в полицию.

- По данному факту организована проверка. По результатам будет принято обоснованное решение, - подтвердили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».