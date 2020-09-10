ВТБ запускает прием ипотечных заявок из систем партнеров

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ВТБ запускает новый сервис для партнеров банка – прием ипотечных заявок из их CRM-систем. Технология позволит существенно сократить время обработки заявления клиента на ипотеку. Первой компанией, которая начала работать по новой схеме, стало федеральное агентство недвижимости «Жилфонд».

Интеграция с CRM-системой партнера уникальна и позволяет в разы сократить время на обработку ипотечных заявок. Сотрудники компании-партнера смогут отправлять необходимый пакет документов в банк для их рассмотрения, получать информацию о статусе заявки на кредит и о факте его выдачи, не используя дополнительные программы банка. На текущий момент к сервису могут подключиться партнеры во всех регионах присутствия ВТБ, кроме ДФО – реализация технологии запланирована в регионе на конец сентября.

«Предлагая новый сервис, мы уверены, что он способен радикально усовершенствовать процесс принятия ипотечных решений. В планах ВТБ его дальнейшее развитие. В перспективе сотрудник компании-партнера сможет самостоятельно получать предварительное или даже окончательное решение по кредиту уже в момент консультации клиента и без документов. Заявка будет автоматически поступать сразу в системы ВТБ, без дополнительного заведения ее сотрудниками банка», – отмечает Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

«Для нас всегда было важным развивать именно партнерский канал продаж. Новая технология позволит сделать работу с банком комфортной и простой, а заемщики будут удивлены еще более быстрой скоростью принятия решений. Рассчитываю, что агентство «Жилфонд» будет одним из первых партнеров, клиенты которого оценят преимущества нового процесса», – подчеркивает Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

«Фактически CRM-системы «Жилфонда» и ВТБ синхронизированы. Теперь в личном кабинете каждого агента есть удобные инструменты по работе с ипотечными заявками. В несколько кликов специалист по недвижимости создает заявку, которая мгновенно появляется в системе банка. Ее актуальный статус обновляется в онлайн-режиме – агенту «Жилфонда» приходят уведомления о каждом этапе проверки документов. Если для одобрения ипотеки требуется дополнительная информация о клиенте или объекте, сообщение об этом также появится в личном кабинете специалиста, и он сможет оперативно предоставить необходимые данные. Мы значительно снижаем временные затраты на получение ипотечного решения. Но главное, что от этого партнерства выигрывают клиенты «Жилфонда». Мы предлагаем качественно новый уровень работы на рынке недвижимости – теперь решения по ипотеке принимаются еще быстрее», – комментирует Александр Чернокульский, управляющий агентством недвижимости «Жилфонд».

АН «Жилфонд» входит в ТОП-5 агентств недвижимости по объему совместного бизнеса с ВТБ в рамках ипотечного кредитования. По итогам совместной работы за январь-июль этого года банк стал ведущей кредитной организацией по объемам выдачи ипотеки клиентам агентства. Доля ВТБ в сделках с ипотекой составила 40,6% от общего объема продаж АН «Жилфонда.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).