На мужчину, напавшего с ножом на 17-летнюю девушку на Широкой речке, завели дело о попытке убийства

Сейчас неизвестного мужчину ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

После нападения на 17-летнюю девушку на Широкой речке силовики завели уголовное дело о покушении на убийство. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, все произошло вечером 8 сентября в доме на Соболева,21/1. Девушка возвращалась с работы домой. Вместе с ней в лифте ехал неизвестный мужчина. Он вышел вслед за девушкой, а затем ни с того ни с сего нанес ей два удара ножом в спину.

По словам источника «КП-Екатеринбург», 17-летняя девушка работает пекарем в одной из сети городских кафе. Она является гражданкой Киргизии и в Россию въехала в июне 2019 года.

- Девушку госпитализировали на скорой в больницу. Медики зафиксировали у нее проникающее ранение брюшной полости и ранение почки, - рассказал наш собеседник.

Он уточнил, что сейчас дело передали из полиции в СК. Пока силовики не установили нападавшего.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого мужчины полиция просит звонить по номеру: 8(343)294-14-94 или 02.

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