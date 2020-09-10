В Кремле рассказали о судьбе второй ветки метро в Екатеринбурге

Появление второй ветки метро в Екатеринбурге зависит в том числе и от активности уральских властей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 10 сентября состоялась пресс-конференция, на которой пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отвечал на вопросы региональных журналистов. Главный редактор «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев задал вопрос о перспективе строительства второй ветки метро в столице Урала.

- В ближайший год говорить о начале стройки точно не приходится. Сначала экономика должна оправиться от последствий пандемии. Но на будущее это абсолютно реалистичная ситуация, просто всё будет зависеть от активности региональных властей, - ответил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Президента РФ, Кремль готов финансировать строительство второй ветки пополам с регионом. Напомним, что ее примерная стоимость составляет 90 миллиардов. Такую цифру в августе этого года называл глава Екатеринбурга Александр Высокинский.