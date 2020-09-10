На ВИЗ-Стали определили лучших водителей

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди водителей грузовых и легковых автомобилей. Участники продемонстрировали знания правил дорожного движения и навыки скоростного и фигурного вождения.

По итогам испытаний победителем конкурса среди водителей легковых автомашин признан Рашид Гараев, лучшим среди водителей грузовиков стал Николай Петровнин. Победители получили дипломы и денежные премии, остальные конкурсанты – благодарственные письма администрации предприятия.

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Конкурсы профессионального мастерства проходят на ВИЗ-Стали ежегодно. Их цель - повысить престиж рабочих профессий и мотивацию сотрудников к совершенствованию методов работы, поощрить успешных работников, развить кадровый резерв. В этом году на предприятии также определят лучших машинистов кранов и аппаратчиков конверсии газа, выявят перспективных молодых лидеров и лучших наставников.