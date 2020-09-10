Доходы бюджета Свердловской области за год сократились на 13 миллиардов

Фото: официальный сайт полпредства

Доходы бюджета Свердловской области, по состоянию на 1 сентября, составили 135,7 миллиардов и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократились на 12,9 миллиардов рублей. Такие цифры были озвучены во время встречи полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова и губернатора Евгения Куйвашева. Потери доходной части бюджета связаны с коронавирусом.

- В рамках разговора об экономической ситуации в регионе глава субъекта информировал о подготовке к принятию бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, - отмечается на официальном сайте полпредства. – Несмотря на существенное снижение доходов, главным ориентиром при работе над новым бюджетом станет реализация национальных проектов.

Напомним, пандемия коронавируса сильно ударила по бюджету области. Из-за ограничительных мер на протяжении нескольких месяцев были закрыты ТЦ, развлекательные и культурные заведения, сферы общепита, а также школы, вузы и детские сады.