Детские поликлиники Нижнего Тагила возвращаются к нормальной жизни

Медицинские учреждения возвращаются к доковидной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детские поликлиники Нижнего Тагила постепенно возвращаются к привычному «доковидному» графику работы. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Поток в городские медицинские учреждения для детей в начале сентября вырос из-за открытия детских садов. Для того, чтобы ребенка приняли в группу, нужно получить у участкового педиатра справку об эпидблагополучии. После сдачи анализов детские сады сами запросят результаты в поликлиниках. После этого их сообщат родителям.

Сейчас участковые педиатры в поликлиниках Нижнего Тагила проводят прием как здоровых, так и больных детей. Вторник и четверг – считаются «днями здорового ребенка», когда проводятся осмотр, взвешивание, выдача справок и вакцинация детей.

Также работу ведут узкие специалисты, к которым можно записаться через регистратуру поликлиники.

Для вакцинации родителям нужно обратиться к участковому педиатру, у которого есть прививочный график каждого ребенка.

Отметим, что в поликлиниках действует масочный режим, термометрия, социальная дистанция и обработка кабинета после каждого пациента, сообщают в Детской городской больнице Нижнего Тагила.

Диспансеризация здоровых детей пока ограничена. По приказу областного Минздрава, ее проводят только для сирот, опекаемых детей и несовершеннолетних с хроническими заболеваниями.