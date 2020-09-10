Кремль прокомментировал прямые выборы мэра в Екатеринбурге

Фото: "Народная инициатива"

Несколько недель активисты «Народной инициативы» собирали подписи за возвращение в Екатеринбурге прямых выборов мэра. Чтобы депутаты Законодательного собрания инициативу рассмотрели, им необходимо было собрать 10 тысяч подписей. Сегодня, 10 сентября, общественники отнесли в ЗакСО 13 тысяч подписей.

Во время пресс-конференции с региональными журналистами пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать инициативу общественников. На что он ответил:

- Я не буду озвучивать никакую позицию [Кремля – прим.ред.]. Существует нынешняя практика. Я напомню, неоднократно регионы сталкивались с такой ситуацией, когда глава региона и мэр крупнейшего города находились в страшном, деструктивном противостоянии для региона. Город отставал в развитии, регион страдал, ив се это длилось годами.

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