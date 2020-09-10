В выходные на площади 1905 года в Екатеринбурге перекроют парковку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные в Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года. Дело в том, что 12 и 13 сентября нам будут проводить ярмарку выходного дня. Парковку закроют с 00:00 12 сентября до 19:00 13 сентября. Машины можно будет оставить на улицах Урицкого и Володарского.

Ярмарка пройдет с 09:00 до 17:00, и будет проходить почти каждые выходные: 12, 13, 26 и 27 сентября, а также 10 и 11 октября. Всех гостей просят пользоваться СИЗами и соблюдать социальную дистанцию.

Как отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на ярмарке можно будет купить различные овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, мясо, рыба, а также сладости и мед. Гостей угостят пирогами, булочками, ватрушками, а также чаем.