Как уральским туристам избежать штрафа за сокрытие своего COVID-статуса

Свой статус можно проверить прямо в аэропорту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все туристы, которые вернулись с отдыха из других стран, в течение трех дней обязаны посетить лабораторию и сдать тест на коронавирус. Пассажиры, которые прилетают из других стран, могут проверить свой COVID-статус прямо в аэропорту, это займет всего 5-10 минут.

Пункт на первом этаже терминала В открыт с 9 до 16:30 ежедневно. Результаты пришлют на почту примерно через сутки. Скан документа нужно загрузить на сайт госуслуг в течение трех дней.

В случае, если COVID-статуса окажется положительным, гражданину нужно остаться дома на двухнедельный карантин, проинформировав о своем заболевании медиков по телефону. Об этом сообщает телекомпания ОТВ.

На данный момент из других стран с коронавирусом вернулся 31 уралец, еще 135 туристов нарушили трехдневные сроки лабораторного обследования. На всех этих туристов оставлены протоколы.

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