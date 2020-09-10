На православном фестивале в Екатеринбурге сыграет группа «Градусы»

На православном фестивале семьи в Екатеринбурге сыграет группа «Градусы» Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбурге в эти дни проходит православный фестиваль семьи «Скрепа». Его организаторами стали Фонд святой Екатерины и движение «Сорок сороков». Мероприятие проходит параллельно с Ural Pride Week («Уральской Неделей гордости»), создателями которой выступил региональный Ресурсный центр ЛГБТ.

Фестиваль «Скрепа» проходит в самом центре Екатеринбурга и делает это шумно. Так, например, уже в эту субботу, 12 сентября, организаторы проведут массовый семейный забег, в котором смогут поучаствовать все желающие. Главное условие – минимум два человека от семьи.

- Любителям бега предстоит преодолеть дистанцию в три километра от Плотинки до Октябрьской площади и обратно по набережной городского пруда, - рассказали в Фонде святой Екатерины. – Все участники получат памятные медали.

Этим же вечером, в 19:30, на главной сцене фестиваля, на Плотинке, концерт даст популярная инди-группа Therr Maitz. А в последний вечер «Скрепы», 13 сентября, на сцене сыграет группа «Градусы», играющая микс из поп, диско, поп-рока и R&B.

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