Кремль отреагировал на ситуацию с монастырем отца Сергия

Сегодня схимонаха Сергия отлучили от церкви Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кремле прокомментировали ситуацию со Среднеуральским женским монастырем, который захватил скандальный отец Сергий. Как рассказал во время пресс-конференции с региональными журналистами пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, вопросом монастыря должны заниматься правоохранительные органы.

- Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они обязаны жить в правовом поле РФ, - отметил Песков. – Если нарушаются законы РФ, то правоохранительные органы должны реагировать незамедлительно.

Напомним, об отце Сергие стало известно после того, когда он начал записывать видеоролики, в которых отрицал существование коронавируса и критиковал действия РПЦ. 24 июля схимонаха лишили сана – на заседание суда он не пришел. Но это его не остановило, и он продолжил записывать ролики.

Сегодня, 10 сентября, скандального отца Сергия отлучили от церкви. Ему дали три шанса оправдаться – состоялось три заседания, и ни на одно из них он не пришел.