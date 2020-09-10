На сысертском заводе стартует «Бажовская верста»

Уик-энд продлится на протяжении трех дней: с 11 по 13 сентября. Фото: предоставлено пресс-службой проекта

С 11 по 13 сентября 2020 года на старинном железоделательном заводе Турчаниновых-Соломирских пройдет Бажовский уик-энд, который завершится в воскресенье массовой прогулкой под названием «Бажовская верста». Гостей в эти дни ждут посиделки с обсуждением мистических историй, спектакль и прочие активности.

По информации ИА «Уральский меридиан», в субботу в 15 часов проведут встречу с участницами проекта PRO Женщин, которые расскажут истории успеха, а дизайнеры презентуют коллекцию одежды.

Посиделки под названием «Бажовский дворик» пройдут в пять вечера в субботу, а также с часу дня в воскресенье. На них мистические истории представит уральский краевед Ольга Марфицына.

12 сентября в 19:30 гостям покажут спектакль «Горная ведьма», поставленного на основе сказа Павла Бажова «Синюшкин колодец».

Что касается самой «Бажовской версты»: ее участникам предложат три маршрута длиной в 7, 20 и 27 километров. Контрольные пункты посвятят мастеровой Сысерти. Регистрация пройдет с 9 до 11 часов утра.

В воскресенье в 16:30 участники посетят интерактивную лекцию-на-кухне с участием шеф-повара Аркадия Кузеванова, который расскажет об истории уральских блюд, а также покажет, как их готовить.

В выходные на протяжении двух дней на сысертском заводе будут проходить экскурсии, работать мастерские, фуд-корт и ярмарка. Время работы – с 12 до 21 часов.