Качество жизни улучшится: врачи раскрыли альтернативный способ лечения боли

Боль теперь можно лечить альтернативными методами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многих россиян беспокоят боли в спине и суставах. Каждая вторая жалоба на боль связана с проблемами с опорно-двигательным аппаратом. С голами позвоночник и суставы изнашиваются, кости становятся более хрупкими, поэтому любая травма зачастую оборачивается серьезными проблемами.

Сегодня медицина располагает методами альтернативного вмешательства. О них пишет информационный портал NEWS.ru.

В суставах возникает боль при многих заболеваниях: артрозе, сколиозе, остеохондрозе и других. Кроме основного лечения медики назначают пациентам с такими диагнозами болеутоляющие препараты, у которых есть побочные эффекты – нарушения работы сердечно-сосудистой системы, язвы стенок желудка и эрозия.

Не так давно в России стали применять альтернативный метод лечения боли, который называется радиочастотная денервация. Врачи используют ток для «выключения» на срок до двух лет нервов, несущих болевую информацию от пораженных участков в кору головного мозга. Ток сверхвысотной частоты разогревает окружающие ткани до 85 градусов, после чего нерв прекращает работать и человек перестает чувствовать боль.

По мнению доктора медицинских наук, ортопеда-травматолога Андрея Королева, этот метод показывает эффективность для пациентов, у которых диагностируют поверхностные травмы.

Эта методика прекрасно работает, когда у человека нет выраженных внутренних изменений, а боль является следствием местного повреждения поверхностного нерва.