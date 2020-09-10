В Екатеринбурге 92 собаки из приюта нашли новый дом

В минувшие выходные в приюте прошел День открытых дверей Фото: Алексей БУЛАТОВ

92 бродячие собаки из приюта ЕМУП «Спецавтобаза», которых поймали на улицах Екатеринбурга и вылечили, нашли новый дом. Всего же в рамках муниципального контракта с начала этого года было отловлено 594 животных.

Каждое животное, которое попадает в приют, осматривается ветеринаром. Его прививают, обрабатывают от внешних и внутренних паразитов, лечат, если это необходимо, а затем стерилизуют и чипируют. После чего за собакой наблюдает кинолог. И если она не проявляет агрессии, спустя месяц ее выпускают на волю – там же, где поймали.

- Мы стремимся к тому, чтобы собака обрела нового владельца. Приют открыт для тех, кто хочет завести себе четвероногого друга. Можно прийти лично и посмотреть наших подопечных, познакомиться, погулять с ними в зоне выгула, - рассказал главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза» Виталий Жижин.

Не реже, чем раз в три месяца в приюте проводят день открытых дверей. Последний, кстати, прошел в минувшие выходные. В гости пришло 114 человек, и после этого одна собака нашла новый дом.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru